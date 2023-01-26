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مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم يلا شوت SSC الفيحاء والهلال بث مباشر في كأس السوبر السعودي 2023 كورة لايف HD

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم يلا شوت SSC الفيحاء والهلال بث مباشر في كأس السوبر السعودي 2023 كورة لايف HD، ويلعب نادي الهلال وصيف الدوري السعودي، مساء الخميس، أمام الفيحاء في جولة أخرى من سوبر تورز، على ملعب فيصل بن فهد معقل نادي الهلال، يذاع على الهواء مباشرة، ضمن. في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

استعدت كتيبة الهلال بقيادة المدرب رامون دياز، أمس، لمباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بإرسال رسالة عشوائية إلى الفيحاء المنتظر بين النصر والهلال على الهواء مباشرة اليوم.

وعلى صعيد ترتيب الدوري السعودي، يحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بعد خسارة نقاط مرارا وتكرارا.

موعد مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في كأس السوبر السعودي
وتقام المباراة مساء الخميس 26 يناير 2023 في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث القناة مباراة الهلال والفيحاء على الهواء مباشرة اليوم
ستنقل المباراة على قناة SSC SPORT 1HD، وعلق عليها حسام الأخضر، المذيع الحصري لمباريات السعودية في الموسم الحالي.

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لمشاهدة البث المباشر لمباراة "الهلال والفيحاء" ((اضغط هنا)) 

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