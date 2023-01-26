بث مباشر رابط مجاني.. مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي، البث المباشر لمباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 26 يناير 2023، ومن المقرر انطلاق مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة 5:00 مساءً. توقيت القاهرة.

حيث يسعى فريق الهلال إلى المصالحة بين جماهيره في ظل النتائج المتواضعة التي حققها في مباريات الروشن الأخيرة، ويأمل الفريق في الوصول إلى نهائي البطولة وتحقيق لقبها، عندما يواجه الفيحاء الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب ويعاني كثيرا هذا الموسم.

اجتمعت مباراة الهلال والفيحاء اليوم. ويخوض النادي الأزرق مواجهة مع فريق الفيهاوي، في المواجهة الأولى للبطولة السعودية، المعروفة باسم كأس السوبر، بشكلها الجديد، للمرة الأولى، على غرار منافسات كأس إسبانيا. حيث يمكنكم متابعة أحداث اللقاء المثير والمرتقب في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام كل عام.

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موعد مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023

ويتنافس طرفا المواجهة على الفوز والتأهل لنهائي البطولة، حيث من المقرر أن تبدأ مباراة الفيحاء والهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي اليوم الخميس الموافق 1-26-2023. وستستضيف المباراة استاد الأمير فيصل بن فهد المعروف باستاد الملز الرياضي في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

كما تم تحديد توقيت مباراة الهلال والفيحاء، والتي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيتأهل الفائز للنهائي ضد الفائز من الفريقين الآخرين في اللقاء الذي يجمعهم أيضًا في نصف النهائي. - نهائيات كأس السوبر السعودي بيرين الخميس في مباراة النصر والاتحاد التي يظهر فيها كريستيانو. رونالدو مجددًا منذ انتقاله لنادي النصر السعودي. سعود يبدأ ويبث أحداث مباراة الهلال ضد الفيحاء باعتبارها أول منافسة اليوم.