طارق حامد أمام كريستيانو رونالدو.. بث مباشر مباراة النصر والاتحاد كأس السوبر السعودي

بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي موضوع نقاش واهتمام لدى جماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي خاصة في مدينة الرياض السعودية.

حيث سيستضيف استاد الملك فهد الدولي مباراة اليوم الخميس 1-26-2023

موعد مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

سيطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة التاسعة بتوقيت الرياض.

كما ستنقل مباراة النصر ضد الاتحاد على قناة SSC Sport 1.

وانطلاقًا من تلك النسخة، ستشارك 4 فرق في البطولة السعودية، بطل وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، الفائز بالدوري السعودي وصيف الدوري.

حيث يشارك فريق الاتحاد في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الموسم الماضي.

فيما يشارك النصر بسبب فوزه بالمركز الثالث في الدوري الموسم الماضي، لأن الهلال بطل الدوري وصيف الكأس عن الموسم الماضي.

من المنتظر أن يستقر نونو سانتو مدرب الفريق على الاسماء التالية

مارسيلو جروهي في حراسة المرمى.

رباعي خط دفاع مكون من أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، هوساوي.

خط الوسط يتكون من برونو هنريكي، طارق حامد، هيلدر كوستا، رومارينهو، عبدالرحمن العبود.

بينما يقود عبدالرزاق حمدالله خط الهجوم.

كما تشهد مباراة اليوم مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد، مما يزيد من أهمية المباراة، وإقبال الجماهير على مشاهدتها.

رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، على لاجامي، ألفارو جوانزليس، عبدالإله العمري.

خط الوسط: عبدالإله الخبيري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرحمن غريب.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز.