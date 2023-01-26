بث مباشر لأحداث المواجهة الصعبة بين فريقي النصر أمام الاتحاد والمقرر إقامتها اليوم الخميس 26 يناير ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

حقق الفوز السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، الفوز في أول ظهور له بقميص العالم، في مباراته أمام نظيره الاتفاق، بهدف مقابل لا شيء، فيما حقق فريق الاتحاد السعودي الفوز في آخر مباراة له في البطولة. بطولة الدوري السعودي أمام فريق الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة ويحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد شاهد - Shahid VIP بث مباشر كأس السوبر السعودي

ويحتل فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، جمعه من 14 مباراة، وفاز في 10 مباريات، وتعادل في ثلاث، بينما تلقى هزيمة واحدة.

فيما احتل فريق الاتحاد السعودي المركز الثالث برصيد 31 نقطة جمعها من نفس العدد من المباريات، مما يضيف أهمية أكبر لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي

يلتقي فريقا النصر والاتحاد اليوم الخميس 26 يناير في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة.

مباراة استاد النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي

استاد الملك فهد يستضيف مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والاتحاد، والتي تحظى باهتمام ومتابعة الجماهير لوجود أكبر صفقة في تاريخ الدوري، كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد مع النصر السعودي ليلعب بين صفوفه موسمين ونصف.

مواجهة رونالدو مع أحمد حجازي وطارق حامد...

مباراة اتحاد جدة ضد النصر ستكون مواجهة خاصة. حيث ستشهد لقاء كريستيانو رونالدو باللاعبين المصريين الدوليين أحمد حجازي وطارق حامد ولاعبي المنتخب المصري ومنتخب الاتحاد السعودي.

يشار إلى أن رونالدو خاض أول مباراة رسمية له مع فريقه النصر ضد الاتفاق، وانتصر أصدقاء رونالدو على الاتفاق بهدف مقابل لا شيء، ما جعله يتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

يأتي تشكيل النصر المتوقع أمام اتحاد جدة في كأس السوبر السعودي كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

وفي خط الدفاع: علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان االغنام

وفي خط الوسط: عبد المجيدالصلهيم، عبدالرحمن الغريب، عبدالله الخيبري

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا، مارتينيز، كريستيانو رونالدو

فيما تأتي تشكيلة اتحاد جدة المتوقعة أمام النصر في كأس السوبر السعودي كالتالي:

في حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: الشنقيطي، شراحيلي، أحمد حجازي، هوساوي.

خط الوسط: طارق حامد، البيشي، كورنادو.

خط الهجوم: كوستا، حمد الله، رومارينيو