في العارضة بث مباراة الاتحاد والنصر اليوم في السوبر السعودي كورة سيتي

البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي، حيث يبحث مشجعو الكرة السعودية عن روابط البث لمشاهدة اللقاء المنتظر، بين النصر. وفرق الاتحاد.

تقام مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، على هذا النحو، حيث تشارك أربعة فرق في بطولة السوبر، على أن تقام مباراتا نصف النهائي والنهائي، ومن المقرر أن تقدم البث المباشر. قبل المباراة بدقائق.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرضد نظيره نــادي الاتحاد في تــــمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة والثامنة مــساءً بتوقيت العاصــمة المـصرية القاهرة.

استاد الملك فهد الدولي يستضيف مباراة الفريق الأول لنادي النصر ضد نادي الاتحاد، وتذاع المباراة على شاشة قناة SSC المذيعة الحصرية لجميع مباريات "البطولات المحلية" داخل المملكة العربية السعودية..

مركزهم في دوري الروشن السعودي

ويحتل نادي النصر المركز الأول في جدول دوري روشن للمحترفين السعودي برصيد 33 نقطة، حيث فاز بعشر مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة خلال 14 مباراة خاضها حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “نادي النصر”

حراسة المرمى: روسي

في خط الدفــاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، عبد الرحمن غريب، تاليسكا، بيتي مارتينيز.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لـ “نادي الاتحاد”

حراسة المرمى: جروهي.

في خط الدفــاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو، رومارينيو، هارون كامارا.

في خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.