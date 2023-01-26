شاهد VIP مباراة النصر والاتحاد بجودة HD رابط مجاني دون تقطيع

سيكون استاد الملك فهد الدولي مسرحا لمواجهة قادمة بين الاتحاد والنصر لنصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

ستكون المباراة أكبر معركة دخلها البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ انضمامه إلى صفوف الانتصار، لذلك سيتطلع الجميع لمعرفة ما يفعله النجم البارز في هذه المباراة القوية.

من جانب الاتحاد، يسعى أيضًا إلى مواصلة التحرك نحو لقب كان غائبًا عن خزينة النمور لبعض الوقت.

ما موعد مباراة النصر والاتحاد؟

موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 الخميس 26 يناير 2023.

سيطلق صافرة بداية الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات التي تبث مباراة النصر والاتحاد؟

تبث مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC وستجدون المباراة على شاشتها.

سيتم نقل المباراة عبر SSC بدقة عالية، ومشفرة، وبصيغة SD، ومتاحة للجميع.

كيف تتابع مباراة النصر والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اون لاين بجودة HD بالاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة على التلفاز، يمكنك متابعتها من خلال خدمة البث المباشر المقدمة من جول، والتي تبدأ قبل المباراة بنحو نصف ساعة.