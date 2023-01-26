بث مبار مباراة النصر والاتحاد سعودي سبورت ؛ في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي بكرة القدم 2023

مباراة النصر والاتحاد في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم. تقام مباراة النصر والاتحاد اليوم في قمة واعدة تجمع بين قطبي الكرة السعودية في كلاسيكو مثير. تابع معنا جميع التفاصيل حول مباراة النصر والاتحاد من خلال المقال التالي.

مباراة النصر والاتحاد المقرر إقامتها، الخميس، 26 يناير، ضمن مباريات كأس السوبر السعودي، على ملعب الجوهرة بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يستضيف مباريات هذه البطولة. وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الناديين سواء كان نادي النصر الدولي أو اتحاد جدة الذي يحظى بجمهور كبير.

تقام مباراة النصر والاتحاد، اليوم، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث تقام مواجهة كأس السوبر السعودي على أرض هذا الاستاد الشهير، والتي تتسع لنحو 70 ألف متفرج. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن التذاكر متاحة فقط لـ 60 ألف مشجع للفريقين.

خصوصية مباراة الاتحاد والنصر

مباراة النصر والاتحاد من المواعيد المتوقعة التي يبحث عنها مشجعو الكرة السعودية والعربية بشكل عام، بسبب مشاركة النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، ومشاركة النجمان المصريان أحمد حجازي وطارق حامد في تشكيلة الاتحاد.

نتيجة اللقاء الذي يجمع الاتحاد والنصر

يستقبل العلمي نظيره، الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في مواجهة مثيرة للغاية مع متصدر دوري روشان النصراوي، الذي فاز بالجولة الأخيرة من عمر الدوري، حسب إلى الاتفاق، وإقصاء الاتحاد الذي تصدّر البطولة مؤقتًا الأسبوع الماضي. وهذا يعني أن التنبؤ بالنتيجة يبدو صعبًا للغاية، مع وجود ميزة طفيفة لنادي العلمي.

ترتيب الفريقين في دوري المحترفين السعودي

يحتل نادي النصر صدارة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022 – 2023 برصيد 33 نقطة أما نادي الاتحاد فلا يبتعد عنه كثيرًا فهو صاحب المركز الثالث على سلم الترتب ورصيد نقاط يبلغ 31.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر

مباراة النصر والاتحاد ستقام الخميس الموافق 26 – jan 1- 2023 في تمام الساعة التاسعة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة. إليكم توقيت المباراة حسب المنطقة الزمنية لبلدانكم:

القاهرة (مصر) الثامنة مساءً

دمشق التاسعه ليلا

دبي العاشرة ليلًا

المغرب العربي السابعة مساء

غرينتش (GMT) السادسة مساءً

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر والاتحاد

مباراة النصر والاتحاد منقولة على الهواء مباشرة على قنوات الرياضية ssc السعودية بالإضافة لتطبيق شاهد في آي بي.