مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم كاس السوبر السعودى قناة ssc هدف رونالدو الأول ضد الاتحاد

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم ضمن منافسات كاس السوبر السعودى يستضيف استاد الملك فهد الدولي بالرياض مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023.

في يونيو 2022، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء تغيير شامل على كأس السوبر السعودي، ابتداء من عام 2023، بعد إدخال نظام جديد للبطولة، على غرار نظام كأس السوبر الإسباني.

وتشارك أربعة أندية في النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي بالشكل الجديد وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الاتحاد والنصر في كلاسيكو ناري يتوقع أن يشهد الكثير من التنافس بين الفريقين المتطلعين للتأهل للنهائي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم ضمن منافسات كاس السوبر السعودى.الاتحاد والنصر مباشر اليوم.تنطلق اليوم مباراة قوية للغاية ويترقبها الملايين من عشاق كرة القدم بين الاتحاد والنصر.

بطاقة مباراة الاتحاد والنصر اليوم

الاتحاد Vs النصر.

البطولة: كاس السوبر السعودى.

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: ستاد الملك فهد الدولي.

المعلق: عبدالله الغامدى.

موعد مبارة الاتحاد والنصر اليوم

26 يناير 2023

موعد المباراة:

9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءًا بتوقيت مصر.

9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

9:00 مساءًا بتوقيت العراق.

8:00 مساءًا بتوقيت السودان.

9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:00 مساءًا بتوقيت تونس.

7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

6:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

9:00 مساءًا بتوقيت قطر.

6:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

6:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

التشكيلة المتوقعة للاتحاد ضد النصر

وقد يعتمد نونو سانتو، مدرب الاتحاد، على التشكيل الآتي في ظل غياب طارق حامد لتراكم البطاقات الصفراء:

الخطة 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي

إيجور كورنادو، برونو هنريكي

هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد الرحمن العبود

عبد الرزاق حمد الله

تشكيل النصر أمام الاتحاد

وبحسب التقارير الواردة من داخل قلعة العالمي، فإن تشكيل النصر أمام الاتحاد سيكون على النحو التالي بعد استقرار المدير الفني رودي جارسيا.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

رباعي خط الدفاع: سلطان الغنام – على لاجامي – ألفارو جوانزليس – عبدالإله العمري.

ثلاثي وسط الميدان: عبدالإله الخبيري – عبدالمجيد الصليهم – عبدالرحمن غريب.

الخط الأمامي: كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا – بيتي مارتينيز.