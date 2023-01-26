نجم تشيلسي يقترب من الرحيل

أعرب رئيس نادي فلومينينسي البرازيلي، ماريو بيتنكورت، عن رغبة النادي في ضم تياغو سيلفا ومارسيلو إلى صفوف الفريق مع نهاية عقودهما الحالية.



وبدأ تياغو سيلفا (38 عامًا) مسيرته مع فلومينينسي وعاد إلى النادي في عام 2006 وقضى معه ثلاثة أعوام قبل أن يلعب في أوروبا لفرق ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.



كذلك كانت بدايات مارسيلو مع فلومينينسي وقضى عامًا واحدًا ضمن الفريق الأول بالنادي، قبل أن يلعب طوال 15 عامًا حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد الإسباني، الذي رحل عنه في 2022.



وتنتهي عقود تياغو سيلفا ومارسيلو مع تشيلسي وأولمبياكوس مع نهاية الموسم الجاري، وأعلن بيتنكورت أن النادي سيتحرك لضمهما في حالة عدم التجديد مع ناديهما.



وقال بيتنكورت في مؤتمر صحافي: "نحن بانتظار قراره (تياغو سيلفا) بشأن تشيلسي، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان سيمدد التعاقد أم لا".



وأضاف: "بناء على تمديد تعاقده من عدمه، سنبدأ التفاوض بشأن عودته إلى فلومينينسي".

وتابع: "نرغب في ضم مارسيلو، لكنه في نفس وضع تياغو سيلفا، فلديه عقد في اليونان يستمر حتى مايو المقبل".

