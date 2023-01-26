الاتحاد والنصر شاهد البث المباشر 4 رجب 1444..مشاهدة مباراة النصر والاتحاد

في مباراة نارية بين النصر والاتحاد، والتي ستقام في إطار منافسات نصف النهائي في كأس السوبر السعودي اليوم الخميس 26 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر وفلسطين. وفي التاسعة بتوقيت السعودية، في خروج جذري عن العادات التقليدية السابقة للبطولة، ستشمل بطولة السوبر السعودي هذا العام أربعة أندية، كما هو الحال في إسبانيا، بدلًا من مباراة تقليدية واحدة بين بطل الدوري. وبطل الكأس بالإضافة إلى تحويله إلى الكلاسيكو وكأس السوبر بالشكل الحالي.

عزز وجود النجم الدولي كريستيانو رونالدو من مكانة الدوري السعودي، وجعل مباريات مثل مباراة النصر والاتحاد أكثر أهمية، وبعد خسارة نهائي كأس الملك بركلات الترجيح ضد الفيحاء، كلاهما النصر. والاتحاد يتنافسان على المركز الثاني في بطولاتهما في المملكة العربية السعودية.

تشكيل النصر أمام الاتحاد

يتولى حراسة المرمى: نواف العقيدي.

وفي خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، ألفارو جوانزليس، عبدالإله العمري.

ويتمركز بخط الوسط: عبدالإله الخبيري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرحمن غريب.

ويقود خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا – بيتي مارتينيز.

تشكيل الاتحاد أمام النصر

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: احمد حجازي- احمد شراحيلي- مهند الشنقيطي- هوساوي.

الوسط: برونو هنريكي- طارق حامد- هيلدر كوستا- رومارينهو- عبدالرحمن العبود.

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم نصف نهائي كأس السوبر

ويتولى مهمة التعليق الصوتي عبد الله الغامدي سوف تقام المباراة اليوم الخميس 26-1-2023 في المواعيد التالية:-

موعد مباراة الاتحاد والنصر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

موعد مباراة الاتحاد والنصر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية

طريقة مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر نصف نهائي كاس السوبر

أما عن طريقة مشاهدة مباراة النصر والاتحاد سوف تبث عبر قناة SSC السعودية الرياضية المفتوحة مجانًا عبر قمر عرب سات.

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد شاهد - Shahid VIP بث مباشر كأس السوبر السعودي

ويحتل فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، جمعه من 14 مباراة، وفاز في 10 مباريات، وتعادل في ثلاث، بينما تلقى هزيمة واحدة.

فيما احتل فريق الاتحاد السعودي المركز الثالث برصيد 31 نقطة جمعها من نفس العدد من المباريات، مما يضيف أهمية أكبر لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.