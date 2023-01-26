تقارير: الدوري الإنجليزي يحقق رقما قياسيا في انتقالات 2022

كشف تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بالانتقالات على مستوى العالم اليوم الخميس، عن إنفاق الأندية الإنجليزية أكثر من ملياري دولار على صفقات جديدة في 2022 لأول مرة مع وصول عدد الانتقالات الدولية للاعبين من الرجال والسيدات لأرقام قياسية.



وكان هناك 20209 صفقة انتقال دولية في منافسات الرجال في 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بحصيلة عام 2021 ليتجاوز انتقالات عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19.



ومن بين 2843 صفقة شملت دفع رسوم انتقال كلفت أعلى 100 صفقة ما يقرب من 50% من إجمالي الأموال التي اُنفقت.



وتصدرت الأندية الإنجليزية القائمة مجددًا وللمرة الأولى تخطى إنفاقها ملياري دولار، لتحقق رقمًا قياسيًا يقترب من 2.2 مليار دولار.



وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية والامتثال في فيفا إميليو غارسيا سيلفيرو: "تم تغيير الاتجاه السلبي في العامين الماضيين بخصوص إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات في 2022، حيث بلغ إجمالي الانفاق في العام الماضي 6.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 33.5% عن عام 2021 ومع ذلك لا يزال أقل من أعلى مستوى وصل له على الإطلاق في 2019".



واستمرت كرة القدم المحترفة للسيدات في النمو في عام 2022، ووصل عدد الانتقالات الدولية العام الماضي إلى مثلي عام 2018.



وقال سيلفيرو: "في 2022، عدد الأندية التي شاركت في الانتقالات الدولية ارتفع من 410 في 2021 إلى 500 العام الماضي بزيادة قدرها 22%".



وتابع: "كل هذا يعكس الخطوات المثيرة للإعجاب التي يتم اتخاذها مع استمرار المزيد والمزيد من اللاعبات في التحول إلى الاحتراف، وتم تسجيل نحو 1555 عملية انتقال دولية في 2022 بزيادة قدرها 19.3% مقارنة بالعام السابق، بينما شارك 119 اتحادًا دوليًا في الانتقالات الدولية".