مسلسل موضوع عائلي تريند جوجل بعد إشادة الجمهور بأداء ماجد الكدواني

عرضت أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي بطولة النجم ماجد الكدواني، حيث تصدرت تريند جوجل، وهذا بعد إشادة الجمهور بأداء ماجد الكدواني وخاصة في مشهد بكاءه قبل دخولة غرفة العمليات مع اخته «زينب».

مسلسل موضوع عائلي يتفاعل معه الجمهور

ومسلسل موضوع عائلي، تفاعل معه الجمهور منذ بداية عرض أولى حلقاته، حيث حقق نجاحا باهرا، وأحداثه كانت شيقة، والتفاعل والردود عليه كانت إيجابية

أحداث مسلسل موضوع عائلي

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي إصرارإبراهيم «ماجد الكدواني»، على سرعة زواج ابنته سارة من حسن، حيث أنه لم يكن يحكي لهم أنه يعاني من ورم ولا بد من الخضوع لإجراء عملية جراحية، وفي اللحظة الحاسمة لم تتمكن الدكتورة مريم من الصبر والتظزام الصمت وذهبت لمنزل إبراهيم وروت قصته ورحلة معاناته مع مرضه لأخته وابنته و«رمضان حريقة».

وهذا كان بعد الانتهاء من الفرح والتجهيزات وكتب الكتاب، وبالفعل خضع إبراهيم لإجراء عملية وقبل دخوله العملية جلس مع اخته وبدأ في البكاء وفي هذا المشهد ظل الجمهور يشيد بأداءه المبهر، وبعد العملية ونجاحها، انجبت سارة طفل وأنجبت الفنانة نور واسمها مريم في المسلسل من إبراهيم طفلة وقامت بتسميتها ليلي على اسم زوجة إبراهيم السابقة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة كلا من الفنان ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.

مسلسل موضوع عائلي وماجد الكدواني

شهد مسلسل موضوع عائلي إشادة من الجمهور وردود فعل واسعة وخاصة بعد مشهد ماجد الكدواني وهو بيحضن سما إبراهيم ويقول لها أنا خايف، فهو مشهد مؤثر وجعل الجمهور يشيد بأدائه المبهر.