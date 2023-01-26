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جماهير النصر تغادر ملعب السوبر السعودي بعد تفوق اتحاد جدة في الشوط الأول "فيديو"

الفجر الرياضي
جماهير النصر
جماهير النصر

بدأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مغادرة ملعب مباراة كأس السوبر السعودي، المقام حاليًا على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بعد تفوق اتحاد جدة في الشوط الأول.

 واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في إنهاء الشوط الأول أمام النصر، متفوقًا بهدفين نظيفين، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

 وسجل هدفي اتحاد جدة في شباك النصر، رومارينهو في الدقيقة 15 من صناعة عبدالرحمن العبود، وعبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 43 من صناعة رومارينهو.

وكان كريستيانو رونالدو، قد أهدر فرصة محققة أمام مرمى اتحاد جدة، بعدما سدد كرة بالرأس إلا أن مارسيلو جروهي حارس العميد استطاع أن يتصدى لها، ليرد حمدالله بالهدف الثاني.

وتُنقل مباراة النصر والاتحاد عبر قناة SSC HD 1، بتعليق المعلق الشهير عبد الله الغامدي.

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