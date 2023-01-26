موعد مباراة الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي والقناة الناقلة

فاز نادي الاتحاد على نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلهم رومارنيو وحمدلله والشنقيطي وتأهل للدور النهائي من البطولة في اللقاء القوي المثير الذي جمعهم منذ قليل على ملعب الملك فهد الدولي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي بقيادة جارسيا ونونو سانتو.

- موعد مباراة الاتحاد والفيحاء

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الاتحاد والفيحاء مساء يوم الأحد 29 يناير في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة و9:00 بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب الاتحاد والفيحاء في الدوري

ويحتل العميد المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة بعد 9 انتصارات و4 تعادلات وخسر لقاء بينما يأتي الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات و3 تعادلات و7 لقاءات.

- القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء

وتمتلك مجموعة قنوات ssc السعودية الرياضية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات دوري روشن السعودي والسوبر المحلي عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبالتحديد ssc sports hd 1،5.

- تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.