درجات الحرارة غدا الجمعة.. طقس معتدل ومستقر

ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل ومستقر، في فترات النهار وبارد ليلا، وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا الجمعة تشهد انخفاض درجتين عن اليوم في القاهرة لتسجل العظمى نحو 20 واليوم كانت تسجل 22 درجة.

درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

ووفقا لتوقعات الأرصاد تبين أنه يسود البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس مائلا للدفء على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، باردا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

سجلت القاهرة اليوم الخميس والوجه البحرى 22 درجة للعظمى أما الصغرى 13، أما غذا فتسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 09

وأوضحت الأرصاد أن السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 12، اما غدا فتكون السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 09.

وكشفت الأرصاد أن اليوم الخميس تسجل جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14، وهي نفس الدرجات التي سيشهدها الطقس غدا جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14،

أما شمال الصعيد اليوم سجلت العظمى 22 درجة الصغرى 06 جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11، اما الجمعة الموافق 27 من يناير لعام 2023 شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 06 جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11