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أسعار النفط ترتفع بالختام مع استئناف أنشطة بالصين

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة يوم الخميس بدعم توقعات بأن الطلب العالمي سيرتفع مع استئناف الصين، أكبر مستوردي الخام، أنشطة اقتصادية وبفضل بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 87.47 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.1 بالمئة، ليسجل عند التسوية 81.01 دولار للبرميل.

نما الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام، لكن مقياسا للطلب المحلي ارتفع بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام، مما يأتي انعكاسا لارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في شركة البيانات والتحليلات أواندا "حصلت أسعار الخام على دفعة غير متوقعة من الاقتصاد الأمريكي الذي يأبى الانهيار".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير كانون الثاني.

وخففت الصين من قيودها الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 هذا الشهر، أذ أعادت بكين فتح الحدود لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

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