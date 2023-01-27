"أنا لحبيبي" يعيد كريم فهمي إلى الأعمال الرومانسية من جديد

يشتاق الجمهور إلى الأعمال السينمائية والدرامية في إطار أحداث رومانسية خاصة كما اعتادوا منذ زمن الفن الجميل وأفلام الأبيض والأسود، والتي كانت فترة مليئة بقصص الحب على مستوي الصناعة الفنية.

ويفتقد جمهور الجيل الحالي من الشباب هذا النوع من الأعمال الفنية في الفن المصري فمنهم من يفضل مشاهدة المسلسلات الكورية والتركية بحثًا عن القصص المفقودة في الفن المصري، وهو ما ركز علية النجم كريم فهمي، بتقديمه مؤخرًا الأعمال الرومانسية.

وينتظر الفنان "كريم فهمي" حاليًا عرض أحدث أفلامه "أنا لحبيبي" مع الفنانة ياسمين رئيس.

أحداث الفيلم

"أنا لحبيبي" فيلم في إطار رومانسي تدور أحداثه حول حياة ليلي، التي تعيش قصة حب مع كريم فهمي، يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، وتواجةه ليلي صعوبات من أجل هذه العلاقة، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في السينمات يوم 2 فبراير 2023 المقبل، والفيلم من إخراج هادي الباجوري.

آخر أعمال كريم فهمي

ويذكر أن آخر أعمال "كريم" الرومانسية مسلسل "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 وقدم النجم كريم فهمى شخصية "مراد السويفى" في مسلسل "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

ولاقت شخصية كريم في العمل إعجابًا كبيرًا من الجمهور، لا سيما إنه تمسك بحبيبته التي قابلها ووقع في غرامها من أول لحظة، وظل طوال أحداث المسلسل يكافح ويبذل مجهودًا عظيمًا في التمسك بها، رغم المعوقات التي قابلها في تلك العلاقة، وهو ما تحقق في المسلسل وأصبحت شخصية "مراد" فتي أحلام لكل النساء والفتيات التي تابعت العمل.