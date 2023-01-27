أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور ومعارض "أهلا رمضان" اليوم الجمعة 27-1-2023

ينشر موقع الفجر خدماته المختلفة لجميع القراء والمتابعين الكرام، ويقوم بنشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم حيث شهدت حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق في مصر وأسواق الجملة ومعارض اهلا رمضان 2023 والمنافذ الحكومية.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، تباينًا بالأسعار، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 3،5 جنيهات إلي 5.5 جنيه،و الباذنجان العروس والباذنجان الأبيض والكوسة 8 جنيهات.

وأكد التجار بسوق العبور، أن سعر قفص الطماطم تراوح بين 65 جنيها إلي 90 جنيها، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والخيار 4 جنيهات والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والقرنبيط 5 جنيهات.

كما يأتي البيع بأسعار منخفضة في معارض اهلا رمضان التى بدأ اطلاقها بالتعاون بين وزارة التموين والحكومة في العديد من محافظات الجمهورية قبل شهر رمضان الكريم بثلاث شهور من خلال المنافذ الحكومية ومعارض أهلا رمضان.



يستعرض موقع الفجر أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة ومعارض أهلا رمضان 2023.. اليوم الخميس 26 يناير 2023، وفقًا لآخر الأسعار وهى كالآتي..





أسعار الخضروات في معارض أهلا رمضان 2023 كالتالي:



تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 2.5 إلى 3.75 جنيه.

بلغ سعر فلفل احمر بمعارض أهلا رمضان 2023 بـقيمة 12 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض بمعارض أهلا رمضان 2023ما بين 4 إلى 6 جنيه

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما 6.5 إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو ليمون حلو ما بين 5 إلى 11 جنيه

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 5 إلى 11 جنيه.

سجل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر اهلا رمضان 2023 نحو 35 جنيه.

وسجل سعر كيلو العنب المستورد الأسود أهلا رمضان 2023 نحو 40 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 18 إلى 24 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 18 إلى 20 جنيه.

بلغ سعر الفاصوليا الخضراء بمعارض أهلا رمضان 2023 بقيمة 9 جنيه للكيلو.



أسعار الفاكهة في معارض أهلا رمضان 2023 كالتالي:



تراوح سعر كيلو اليوسفى البلدى بمعارض أهلا رمضان 2023 بنحو 6.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الموز بمعارض أهلا رمضان 2023 بـنحو 12 جنيها.

سعر الفراولة لمعارض أهلا رمضان 2023 بـنحو 15 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 3 إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البرتقال السكري بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 3.5 إلى 5 جنيه.

وصل سعر التفاح الأصفر بمعارض أهلا رمضان 2023 إلى 25 جنيها.

ترواح سعر التفاح الأحمر بمعارض أهلا رمضان 2023 من 30 إلى 35 جنيها.

سعر التفاح الأخضر بمعارض أهلا رمضان 2023 راوح بين 35 إلى 40 جنيها.

يتراوح سعر التفاح الأمريكي بمعارض أهلا رمضان 2023 من 30 إلى 35 جنيها.

سجل سعر الافوكادو بمعارض اهلا رمضان 2023 إلى 80 جنيها.

سعر البطيخ بمعارض أهلا رمضان 2023 إلى 40 جنيها للواحدة.

تراوح سعر كيلو اليوسفي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 4 إلى 8 جنيه



أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق العبور اليوم:



تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين 5 إلى 6.75 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسا ما بين 4 إلى 6.75 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصولياء ما بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 2.5 إلى 3.75 جنيه.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض ما بين 4 إلى 6 جنيه

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما 6.5 إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب ما بين 7 إلى 10 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 6.5 إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيهات.

وتراوح سعر البسلة ما بين 9 إلى 13 جنيها.

ترواح سعر القلقاس ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

وصل سعر البطاطا 2 إلى 4 جنيه.

ووصل سعر ورق العنب إلى 60 جنيها

تراوح سعر كيلو البصل ما بين 5 إلى 6.75 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسا ما بين 4 إلى 6.75 جنيه

وصل سعر عنب رومي أحمر بين 5: 10 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كريمسن بين 10: 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكاكا بين 7: 15 جنيهًا للكيلو

تراوحت أسعار تفاح (أمريكي- إيطالي) من 18: 24 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو)

بينما سجل سعر بلح سيوي 20: 25 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 4: 8 جنيهات للكيلو (قفص- كرتونة)

تراوح سعر موز مغربي من 7.5: 11.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر موز بيكو من 9: 13 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر موز مستورد 20: 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر موز وليم 7.5: 11.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر موز بلدي 6: 9 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر تفاح جولدن من 18: 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر تفاح سوري لبناني من 15: 19 جنيهًا

وصل سعر الفراولة من 10: 20 جنيهًا

شهد سعر كيمو كوات من 15: 20 جنيهًا

بلغ سعر بلح رملي من 4: 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الجوافة من 3: 8 جنيهات للكيلو

وصل سعر قشطة بلدي من 10: 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 20: 50 جنيهًا للكيلو.