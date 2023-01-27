13 % ارتفاع في إنتاج الصين من الذهب



عززت الصين إنتاجها من الذهب في 2022 بأكثر من 13%، وذلك وفقًا لبيانات رابطة الذهب الصينية.

وبحسب البيانات، ارتفع إنتاج أكبر منتج ومستهلك للذهب في العالم إلى 372.048 طن في 2022، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنحو 43.065 طن عن مستويات 2021.

كما أشارت البيانات إلى تراجع استهلاك الصين من الذهب بنسبة 10.63% في 2022 عند 1001.74 طن.

وانخفض الطلب أيضًا بنحو 8.01% إلى 654.32 طن، في الوقت نفسه تراجع الطلب على سبائك والعملات المعدنية للذهب بنحو 17.23% مسجلة 258.94 طن.

وبحسب التقرير فقد أثرت قرارات الإغلاق في الصين وسياسة صفر إصابات كورونا على الطلب على المعدن النفيس.

