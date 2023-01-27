وزير الإسكان يتابع ما يتم تنفيذه من مشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة 6 أكتوبر



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليا بالمدينة، لا سيما المشروعات الخدمية والسكنية ومشروعات البنية التحتية لتلبية التوسعات العمرانية بمدن ( 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر).



وأوضح وزير الإسكان، أن مشروعات مدينة 6 أكتوبر تشمل استكمال تنفيذ مشروع " جنة "، والمرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية، وجارٍ تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " محور الإسكان المتوسط ومحور الإسكان المتميز، والمرحلتين الثانية والثالثة من محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، بجانب تطوير ورفع كفاءة الطرق والمسطحات الخضراء بعدة مناطق بالمدينة، وغير ذلك من المشروعات.



واشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ مشروع الإسكان الفاخر "جنة " والذي يشتمل على ٢٨٠ عمارة تضم ٦٧٢٠ وحدة سكنية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ ١٨٤ عمارة تضم ٤٤١٦ وحدة سكنية بالمشروع، شاملةً أعمال الربط على المرافق وتنسيق الموقع والخدمات بمختلف أنواعها.



وأضاف المهندس عادل النجار، أنه جارٍ تنفيذ 2040 وحدة سكنية، محور الإسكان فوق المتوسط " المميز " ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، والمشروع على مساحة إجمالية 70 فدانا وبلغ متوسط نسبة التنفيذ للعمارات 74 %، ونسبة تنفيذ شبكات المياه والصرف والري 70 %، مشيرًا إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يقع بالقرب من تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطى، ويجاور عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة.



ونوه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر عن أنه تم البدء في تنفيذ 134 عمارة تضم 3216 وحدة سكنية بمحور الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين"، ويقع موقع المشروع بالقرب من تقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسطي، مضيفًا أنه تم تخصيص 2415 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن تم تسليم ١٦٧٥ قطعة منها.



وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن مشروعات الخدمات، شملت قسم الشرطة، وتنفيذ مركز شباب بمنطقة جنوب الأحياء، ومشروع إنشاء سوق تجارية نموذج ١٤ محلًا بالمنطقة الصناعية، وجارٍ تنفيذ مشروع مدرسة النيل وحضانة بمتوسط نسبة تنفيذ 70%، ومشروع الـ " هايبر ماركت ".

وأضاف " النجار " أن مشروعات البنية التحتية تشمل المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية بطاقة تصل إلى 150 ألف متر مكعب/يوم معالجة ثلاثية مطابقة للكود المصري لإعادة استخدامها فى ري الزراعات غير المثمرة والمسطحات الخضراء، واستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة إنتاجية إجمالية للمرحلتين 800 ألف م/يوم، موضحًا أن المرحلة الأولى للمحطة تعمل بكامل طاقتها ( 400 ألف م3/يوم )، وبعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية ستصبح المحطة بطاقة إجمالية مليون ومائتي ألف م3/يوم، وستلبي احتياجات المدينة من المياه حتى سنة الهدف 2030، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالعياط والرافع واستكمال القطع الخاصة للخط الثالث ( أعمال كهروميكانيكية ) بتكلفة 534 مليون جنيه، وذلك في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة وتلبية احتياجات التوسعات العمرانية الجديدة بمدن أكتوبر.



وقال المهندس عادل النجار، إنه جارٍ دفع العمل بمحطة محولات التوسعات الشرقية جهد 220/22/22 ك. ف لخدمة منطقة التوسعات الشرقية بالمدينة بنسبة تنفيذ متقدمة، ومن المتوقع دخول محطة المحولات الخدمة أبريل المقبل، بالإضافة لمحطة محولات كهرباء العيَّاط جهد 66/11 ك.ف سعة 2×40 م.ف.أ قابلة للتوسع بمحول ثالث جهد 66/11 ك.ف وخطوط ربطها، لتوفير التغذية الكهربائية لمأخذ المياه العكرة بالعياط ( للمراحل الأربع ) بهدف توفير المياه لمدن أكتوبر ( 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة ) ومنطقة فيصل والهرم ومتوقع الانتهاء في يونيو 2023.



ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تقاطع 8 (كوبري – نفق ) وتم تشغيله أمام حركة المرور، وجار استكمال رفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لـ3 حارات مرورية لكل اتجاه بدءا من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة 6 أكتوبر مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية بالإضافة إلى رفع كفاءة وزيادة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير طريق جمال عبد الناصر، وذلك لما يمثله كشريان رئيسي بالمدينة يربط طريق وصلة دهشور الشمالية بالمنطقة الصناعية بطول 12 كم، وكذا أعمال صيانة ورفع كفاءة محور الكفراوى بطول ١٢ كم، ورفع كفاءة الطرق وأعمال شبكة الرى للمجاورات ١ و٢ و٣ بمنطقة غرب سوميد بطول ١٠ كم، ورفع كفاءة الطرق الداخلية للمجاورات ( ١١،١٢ ) بغرب سوميد وأعمال طبقه أساس ومرمات أسفلتية وشبكة الري وبردورات وأرصفة الجزيرة الوسطى بمنطقة جنوب الأحياء السكنية ومنطقة غرب سوميد للمجاورات 4،5، 6،7، 8، 9، 10.



وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم خلال 2022 تكثيف الحملات الصباحية والمسائية لإزالة الإشغالات وغلق وتشميع وسحب واسترداد الوحدات والمحال المخالفة حيث تم تنفيذ ١٤٣٩ قرار إزالة مخالفات، و١٦٩٦ قرار غلق وتشميع، و ١٦١ قرار سحب واسترداد، تضمنت إزالة التعديات عن قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، واسترداد وحدات لمخالفتها النشاط بتحويلها بالمخالفة من سكنى لتجاري بالحي السادس المجاورة الخامسة، والشباب ٦٣ مترا، واسترداد ( 500 ) وحدة سكنية متعدى عليها من قبل الخارجين على القانون، وكذا إزالة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة السوق القديم وغير ذلك من صور المخالفات.



وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه تم مواصلة العمل بمشروعات الزراعة اتساقا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة ( 100 مليون شجرة مثمرة )، حيث شاركت مدينة 6 أكتوبر في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوربي كأول مدينة مصرية تشارك في هذا البرنامج من خلال وضع خطة عمل لتحسين البنية التحتية للمدينة، والاعتماد على زراعة الأشجار الأكثر إعمارًا في الأرض وقليلة الاستهلاك للمياه، وإنشاء شبكة ري بالرش وشبكة ري بالتنقيط بالجزر الجديدة بين الحارات البطيئة والسريعة بطريق الواحات، وتنفيذ أعمال الزراعة وشبكة الري بمشروع جنة، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء والزراعات بالطرق المؤدية إلى الصالة المغطاة.

