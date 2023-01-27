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أسعار الذهب اليوم الجمعة 27/ 1/ 2023 محليًا وعالميًا

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أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023، استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية والعالمية، مقارنة بالأسعار يوم أمس الخميس، حيث سجل سعر جرام 21 عند 1755 جنيها، ووصل سعر أوقية الذهب لـ1927 دولار أمريكي عالميًا.

أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب إقبالا بحثيا كبيرا على مدار اليوم، حيث يلجأ المواطنون الراغبون في الاستثمار والمقبلون على الزواج للبحث عن آخر تحديثات المعدن الأصفر الذي شهد اضطرابات غير مسبوق في قيمته السعرية.

وتقدم "الفجر" لروادها الكرام تحديثات أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 يناير 2023، في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 24

بلغت أسعار الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية 2006 جنيهات.

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أسعار الذهب اليوم الجمعة في سوق الصاغة بمصر

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أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 26-1-2023

أسعار الذهب عيار 22

وسجل أسعار الذهب عيار 22 اليوم الجمعة نحو 1839 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في جمهورية مصر العربية نحو 1755 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق المصرية نحو 1504 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم الجمعة

وسجل أسعار الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأسواق المحلية المصرية 1170 جنيها.

أسعار الجنية الذهب والأوقية

ووصلت أسعار الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي إلى 14040 جنيها، وبلغ سعر نصف الجنيه الذهب اليوم نحو 7020 جنيها، فيما حقق سعر كيلو الذهب اليوم في مصر نحو 2.005.714 جنيها، يذكر أن الأسعار تختلف في المحال باختلاف المصنعية.

 

 

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