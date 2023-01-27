البورصة اليابانية تسجل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين



سجل المؤشر نيكي الياباني الجمعة 27 يناير أكبر قفزة أسبوعية في أكثر من شهرين، مع تعويض المؤشر لجميع خسائره منذ التعديل المفاجئ الذي أعلنه بنك اليابان لإحدى سياساته الشهر الماضي لكن الحذر بشأن الأرباح المحلية حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكي 0.07% لينهي الجلسة عند 27382.56 نقطة، بعد التداول في المنطقة السلبية. وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 3.12%، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر تشرين الثاني.



وأدى التعديل المفاجئ للسياسات، الذي أجراه بنك اليابان في 20 ديسمبر كانون الأول لتوسيع نطاق التداول لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، إلى دفع المؤشر نحو الانخفاض.



وصعد المؤشر نيكي 4.94% هذا الشهر، وكان في اتجاه تصاعدي منذ أن أبقى بنك اليابان سياسته للتيسير النقدي دون تغيير في اجتماعه الأسبوع الماضي.



وأصابت شركة نيديك للمحركات المستثمرين بخيبة أمل بعد خفضت توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو النصف تقريبا، مما أدى إلى تراجع السهم سبعة بالمئة في الجلسة التالية.



لكن في جلسة اليوم الجمعة، قفز سهم نيديك 3.05% وسجل مكاسب أسبوعية 2.43%.



كما صعد سهم تويوتا موتور 0.4% بعد أن أعلن أن أكيو تويودا تنحيه عن منصب الرئيس والرئيس التنفيذي ليصبح رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من الأول من أبريل نيسان، وتسليم دفة أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إلى كبير مسؤولي العلامة التجارية، كوجي ساتو.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22% إلى 1982.66 نقطة وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.9 %.



وسجل القطاع المصرفي مكاسب 2.51% ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا، بينما تراجع قطاع الشحن 3.62% ليصبح الأسوأ أداء.