سجل سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023 في جمهورية مصر العربية خلال العاملات الصباحية، استقرارا لحوظا في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة وكافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لروادها الكرام آخر التحديثات بخصوص سعر الدولار اليوم الجمعة 27 يناير 2023، بمختلف البنوك العاملة في مصر بالسطور التالية:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر في البنك المركزي المصري 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند مستوى 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 29.85 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وحقق الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 27 يناير 2023 بشركات الصرافة

ووصل سعر الدولار اليوم الجمعة في شركات الصرافة إلى مستويات قريبة من البنوك، مسجلًا 29.74 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.