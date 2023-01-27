نمو الجارة بين الصين وزيمبابوي 29% خلال 2022

ارتفع حجم التجارة بين زيمبابوي والصين بنسبة 29.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.43 مليار دولار أمريكي في 2022، حسبما ذكرت السفارة الصينية في زيمبابوي يوم الخميس.

وأشارت السفارة في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) إلى أن زيمبابوي صدرت بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار إلى الصين واستوردت بضائع بقيمة 1.13 مليار دولار من الصين.

وتستورد الصين بشكل رئيسي أوراق التبغ والتبغ المعالج والسبائك الحديدية وخام الكروم من زيمبابوي.

وخلال العام الماضي، قامت الصين باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ومشاريع التعدين في زيمبابوي، حيث يواصل البلدان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.