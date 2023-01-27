ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة الأمريكية بداية تعاملات اليوم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة يوم الجمعة بعدما دفعت توقعات قاتمة من شركة إنتل أسهم شركات صناعة الرقائق للهبوط لكن بيانات تظهر تراجع التضخم حفزت الآمال في حدوث تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما حد من الخسائر.

واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداولات منخفضا 6.71 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة عند 4053.72 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 41.94 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 11470.47 نقطة.

وخالف المؤشر داو جونز الصناعي الاتجاه بارتفاعه 3.52 نقطة أو 0.01 بالمئة مسجلا 33952.93 نقطة.