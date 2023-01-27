بالصور.. «اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا» يكرم الفنان محمد صبحي

«فنان مصر الاول لعام 2022»

كرم اتحاد الكيانات المصري في أوروبا النجم الكبير محمد صبحي خلال احتفال أقامه الاتحاد بمسرح مدينة سنبل، ومنح رئيس الاتحاد الدكتور مصطفى رجب درع جائزة التميز الفنية للنجم محمد صبحي.

وجاء التكريم ضمن سلسلة تكريمات قام بها اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا للشخصيات المصرية التى قدمت اعمال مميزة لعام ٢٠٢٢، وتصدر الفنان محمد صبحى مقدمة القائمة نظرا لأعماله الفنية التى ساهمت فى توعية الشعب وطرح القضايا فى صورة فنية كوميدية لإيضاح حقيقة ما يجرى فى المجتمع المصري.

وأكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات الأوربية، أن الفنان محمد صبحي أثبت أنه ممثل مصر الأول خاصة وأن الأعمال التي يقوم بها يسهم فيها في إنجاح ممثلين صغار يجعلهم يشاركوه البطولة ليقفوا أمامه للمرة الأولي على خشبة المسرح في أدوار مميزة ليقدمهم بطريقة بسيطة تظهر مهاراتهم.

وأوضح أنه يستطيع في كامه أعماله أن يتناول ما يقدمه من أعمال موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.

وفي اجتماع خاص لمجلس إدارة الاتحاد تقرر إهداء جائزة التميز الفنية لعام ٢٠٢٢ للفنان محمد صبحى، وقام وفد من أعضاء الاتحاد بزيارة مسرحه بمدينة سنبل للفنون بالقاهرة، الذى تعرض عليه حاليا مسرحية بعنوان "عائلة خدت بلوك".

وقدم أعضاء الاتحاد الجائزة للفنان محمد صبحى على خشبة المسرح بعد استمتاعهم بالمسرحية الاستعراضية الكوميدية، والتي يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي وتدور أحداثها حول عائلة مصرية تعيش في أوقات مختلفة من تاريخ مصر الحديث، على شكل عرض كوميدي غنائي.

ويشارك في المسرحية مجموعة من الفنانين إلى جانب محمد صبحي منهم: الفنانة وفاء صادق ومجموعة من أعضاء فرقته“ ستوديو الممثل ”ومنهم:“ كمال عطية مصطفى يوسف، محمد يوسف، رحاب حسين، داليا حسن، منة. طارق، ليلى فوزي، محمد شوقي طنطاوي، أنجليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل.

وتعد مسرحية“ A Family Makes It Block ”هي التعاون الثاني بين الفنان محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلانية.