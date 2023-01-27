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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 28 يناير 2023 في مصر

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الطقس غدا
الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن عن حالة الطقس ودارجات الحرارة غدا السبت الموافق 28 يناير الجاري، حيث أوضحت الهيئة أن الطقس غدا سيشهد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

 

حلة الطقس غدا في مصر

وسوف يسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة غدا في مصر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.

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