حالة الطقس غدا السبت في محافظات الجمهورية وتفاصيل حول درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأصاد الجوية بيانا تفصيليا يكشف عن حالة الطقس غدا السبت الموافق 28 من يناير لعام 2023، ودرجات الحرارة المتوقعة في جميع محافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد، تبين أن حالة الطقس غدا مستقرة، حيث يسود البلاد طقس دافء نهارا وشديد البرودة ليلا، ويجب الالتزم بارتداء الجواكت الشتوية والملابس الثقيلة.

معتدل نهارا وبارد ليلا

وحالة الطقس غدا على أغلب المناطق الشمالية الموجودة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد تشهد طقس معتدل في ساعات النهار، وبرودة في الليل، فضلا عن تعرض جنوب الصعيد وجنوب سيناء لارتفاع الحرارة نسبيا.

انخفاض الحرارة في ساعات الليل

ووفقا للبيان، أكدت الأرصاد، أن الطقس يبدأ في انخفاض الحرارة وخاصة عند دخول ساعات الليل،حيث تنخفض بشكل كبير مع ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة غدا

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق من المدن الجديدة وشمال الصعيد ووسط سيناء في فترة الليل لأقل من 10 درجات مئوية.

ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وتصل العظمة بالقاهرة لـ 23 درجة مئوية، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى يوم الاثنين المقبل، لحين انخفاضها فيما بعد وفقا للمعدلات الشتوية.

أمطار نهاية الأسبوع المقبل

وتوقعت الأرصاد الجوية تعرض البلاد لأمطار خلال نهاية الأسبوع المقبل، حيث تنخفض درجة الحرارة لتصل العظمى بالقاهرة لـ 28 درجة.

درجات الحرارة غدًا في محافظات الجمهورية