حالة الطقس غدا.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال وغائم جزئيا

توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، مشيرة إلى أن حالة الطقس غدا لا يسودها أمطار وتنعدم فرصتها مع ظهور شبورة مائية ويكون الطقس غائم جزئيا على معظم المناطق، مع برودة في ساعات الليل المتأخرة.

رياح مثيرة للرمال وغائم جزئيا

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا تشهد رياح في معظم المحافظات وتصل سرعتها إلى 20 كم في الساعة، وعلى المواطنين توخي الحذر وخاصة من يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، من الرياح والغيوم الجزئي.

درجات الحرارة غدا

وأشارت إلى أن درجات الحرارة غدا تسجل العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، حيث يسود ظواهر جوية في حالة الطقس غدا في المحافظات.

حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن الطقس يكون غائم جزئيا، كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية برودة شديدة ويكون الطقس مائل للبرودة ليلا.

حالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية

وحول سرعة الرياح، لفتت إلى أنه تكون في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تصل لـ 40 كيلومتر في الساعة، ومن المؤكد أن تصل العظمى لـ 26 درجة والصغرى 17 درجة، وغيوم جزئي.

حالة الطقس في جنوب سيناء والبحر الأحمر

أما في جنوب سيناء والبحر الأحمر، تصل إلى 22 كم في الساعة والعظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد.

تحذير مهم

وحذرت الأرصاد من تقلبات حالة الطقس غدا، كلا من مرضي حساسية الصدر، مرضى الجيوب الأنفية، مرضى الأمراض التنفسية، نظرا لوجود أتربة ورمال ونشاط رياح.