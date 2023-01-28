ارتفاع ايرادات الضرائب الصينية 12.2% خلال أعياد الربيع

ارتفعت إيرادات مبيعات القطاعات المرتبطة بالاستهلاك في الصين خلال عطلة عيد الربيع التي استمرت أسبوعا بنسبة 12.2 في المائة عن العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات ضريبية يوم الجمعة.

شهدت إيرادات المبيعات متوسط نمو سنوي بنسبة 12.4 في المائة خلال الفترة مقارنة بعطلة عيد الربيع في عام 2019، وهي فترة ما قبل تفشي كوفيد- 19، وفقا لبيانات ضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الضرائب الوطنية.

وتسارع انتعاش خدمات السياحة والإقامة، إذ أظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات وكالات السفر والخدمات ذات الصلة ارتفعت بنسبة 130 في المائة خلال العطلة مقارنة بعطلة عيد الربيع السابقة، حيث تعافت إلى 80.7 في المائة قياسا بعطلة عيد الربيع في عام 2019.

وأظهرت البيانات أن الفنادق السياحية وسلاسل الفنادق شهدت زيادة في إيرادات مبيعاتها بنسبة 16.4 في المائة و30.6 في المائة على التوالي عن العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، حافظ استهلاك الضروريات اليومية على نمو مطرد، حيث زادت إيرادات مبيعات السلع المعيشية الأساسية مثل الحبوب والزيت والمواد الغذائية بنسبة 31.5 في المائة عن عيد الربيع السابق.

هذا وتُعد عطلة عيد الربيع، التي بدأت في يوم 21 يناير الجاري، أكبر مناسبة للم شمل الأسرة وتبشر ببداية الربيع.