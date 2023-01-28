حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا في جمهورية مصر العربية

شهدت حالة الطقس ودرجات الحرارة اضطرابا ملحوظا في الساعات القليلة الماضية، حيث كان هناك نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، إلى جانب سقوط الأمطار على بعض مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، قبل أن تعاود درجات الحرارة استقرارها مجددا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد الموافق 29 يناير 2023، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأوضحت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة أن تشهد البلاد خلال الصباح الباكر من الغد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وبدأ فصل الشتاء فليكا في يوم الأربعاء الموافق 21 سبمبر 2022 الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة وموعد نهاية الشتاء

وأظهرت الحسابات الفلكية أن فصل الشتاء هذا العام يمتد إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في جمهورية مصر العربية.

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.