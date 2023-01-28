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عاجل.. الغرف التجارية تكشف أسعار السلع بمنافذ "أهلا رمضان 2023" بجميع الفروع

الاقتصاد
أسعار السلع بمنافذ
أسعار السلع بمنافذ معرض اهلا رمضان 2023

استعرض الاتحاد العام للغرف التجارية متوسط  اسعار السلع في منافذ ومعارض اهلا رمضان على مستوي الجمهورية وسط  اقبال كبير من المواطنين على تلك المنافذ لطرحها السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق بنحو 40%.

أسعار السلع الرسمية بمعارض اهلا رمضان 2023:

وكشف اتحاد الغرف التجارية خلال تقرير عن متوسط، أسعار السلع بمنافذ ومعرض اهلا رمضان 2023 المنتسرة على مستوي الجمهورية والتى جاءت كالأتي:

سعر الأرز بمنافذ اهلا رمضان 2023:

  • سجل سعر "الأرز" بمنافذ اهلا رمضان 2023   ما يتراوح بين 14 و18 جنيها للكيلو.

سعر  السكر بمنافذ اهلا رمضان 2023:

  • سجل سعر" السكر" بمنافذ اهلا رمضان 2023  ما يتراوح بين 14 و16 جنيها للكيلو.

سعر  المكرونة بمنافذ اهلا رمضان 2023:

  • سجل سعر “ المكرونة”  بمنافذ أهلا رمضان 2023 ما يتراوح بين 14 و16 للكيلو.

سعر  الدقيق بمنافذ اهلا رمضان 2023:

  • وصل سعر" الدقيق " بمنافذ أهلا رمضان 2023 وصل إلى  15 جنيها للكيلو.

سعر الدجاج بمنافذ أهلا رمضان 2023

  • سجل سعر" دجاج"  مبرد  بمنافذ أهلا رمضان 2023 وزن كيلو و200 جرام  ما يتراوح بين 80 و90 جنيها.

سعر الزيت  بمعارض أهلا رمضان 2023:

  • سجل سعر"  الزيت "   بمنافذ أهلا رمضان 2023   خليط عبوة 800 جرام    34 إلى  35 جنيها، ومن 47 إلى 49 جنيها لزيت زيت خليط عبوة 1 لتر.

سعر السمنه بمعارض أهلا رمضان 2023

  •   سجل سعر عبوة مسلى زنة 1.5 كجم بسعر 92 جنيها

سعر اللحوم البلدي بمنافذ اهلا رمضان 2023:

  • وصل سعر كيلو “لحم بلدي” بمنافذ اهلا رمضان 2023  بين 140 و190 جنيها.

استمرار ضخ  السلع بمعارض أهلا رمضان 2023:

 

من جانبه أكد  المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن استمرار الضخ اليومي لكافة السلع بمعارض ومنافذ اهلا رمضان على مستوي الجمهورية، لضمان توافرها بمعدلات أعلي من معدلات السحب اليومي ت مؤكدا أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالا غير مسبوق من المواطنين

أضاف أن لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات تتابع حركة سحب البضائع اليومية للتأكد من توافر كافة السلع وتناسب ضخ السلع بالمنافذ مع المتطلبات النوعية والجغرافية لكل منفذ.


وأشار العربي إلى التزام كافة التجار المسجلين بالغرف التجارية بقرار الإعلان عن أسعار السلع بشفافية ووضوح أمام المستهلكين.:

151 منفذ لمعارض اهلا رمضان 2023:

وتعمل الحكومة  على  التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضًا بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين،  خاصة وان هناك اقبال علىى سراء السله منها حيث نسب ‏التخفيضات  بتلك المعارض  تصل إلى أكثر من 30%.

وتشمل  معارض أهلا رمضان تقديم سلع  الخضراوات، والبيض واللحوم والدواجن".    في أكثر من 151 منفذا بـ 18 محافظة، ومن المقرر أن يصل عدد هذه المنافذ إلى أكثر من 200 منفذ خلال أيام، بخلاف المنافذ المتنقلة، والسلاسل التجارية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية، موضحا كذلك أنه سيتم توزيع صكوك مؤمنة بدلا من كرتونة رمضان توزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن بالأسر الأولى بالرعاية.

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