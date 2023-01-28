عاجل.. الغرف التجارية تكشف أسعار السلع بمنافذ "أهلا رمضان 2023" بجميع الفروع

استعرض الاتحاد العام للغرف التجارية متوسط اسعار السلع في منافذ ومعارض اهلا رمضان على مستوي الجمهورية وسط اقبال كبير من المواطنين على تلك المنافذ لطرحها السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق بنحو 40%.

أسعار السلع الرسمية بمعارض اهلا رمضان 2023:

وكشف اتحاد الغرف التجارية خلال تقرير عن متوسط، أسعار السلع بمنافذ ومعرض اهلا رمضان 2023 المنتسرة على مستوي الجمهورية والتى جاءت كالأتي:

سعر الأرز بمنافذ اهلا رمضان 2023:

سجل سعر "الأرز" بمنافذ اهلا رمضان 2023 ما يتراوح بين 14 و18 جنيها للكيلو.

سعر السكر بمنافذ اهلا رمضان 2023:

سجل سعر" السكر" بمنافذ اهلا رمضان 2023 ما يتراوح بين 14 و16 جنيها للكيلو.

سعر المكرونة بمنافذ اهلا رمضان 2023:

سجل سعر “ المكرونة” بمنافذ أهلا رمضان 2023 ما يتراوح بين 14 و16 للكيلو.

سعر الدقيق بمنافذ اهلا رمضان 2023:

وصل سعر" الدقيق " بمنافذ أهلا رمضان 2023 وصل إلى 15 جنيها للكيلو.

سعر الدجاج بمنافذ أهلا رمضان 2023

سجل سعر" دجاج" مبرد بمنافذ أهلا رمضان 2023 وزن كيلو و200 جرام ما يتراوح بين 80 و90 جنيها.

سعر الزيت بمعارض أهلا رمضان 2023:

سجل سعر" الزيت " بمنافذ أهلا رمضان 2023 خليط عبوة 800 جرام 34 إلى 35 جنيها، ومن 47 إلى 49 جنيها لزيت زيت خليط عبوة 1 لتر.

سعر السمنه بمعارض أهلا رمضان 2023

سجل سعر عبوة مسلى زنة 1.5 كجم بسعر 92 جنيها

سعر اللحوم البلدي بمنافذ اهلا رمضان 2023:

وصل سعر كيلو “لحم بلدي” بمنافذ اهلا رمضان 2023 بين 140 و190 جنيها.

استمرار ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان 2023:

من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن استمرار الضخ اليومي لكافة السلع بمعارض ومنافذ اهلا رمضان على مستوي الجمهورية، لضمان توافرها بمعدلات أعلي من معدلات السحب اليومي ت مؤكدا أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالا غير مسبوق من المواطنين

أضاف أن لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات تتابع حركة سحب البضائع اليومية للتأكد من توافر كافة السلع وتناسب ضخ السلع بالمنافذ مع المتطلبات النوعية والجغرافية لكل منفذ.



وأشار العربي إلى التزام كافة التجار المسجلين بالغرف التجارية بقرار الإعلان عن أسعار السلع بشفافية ووضوح أمام المستهلكين.:

151 منفذ لمعارض اهلا رمضان 2023:

وتعمل الحكومة على التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضًا بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة وان هناك اقبال علىى سراء السله منها حيث نسب ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل إلى أكثر من 30%.

وتشمل معارض أهلا رمضان تقديم سلع الخضراوات، والبيض واللحوم والدواجن". في أكثر من 151 منفذا بـ 18 محافظة، ومن المقرر أن يصل عدد هذه المنافذ إلى أكثر من 200 منفذ خلال أيام، بخلاف المنافذ المتنقلة، والسلاسل التجارية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية، موضحا كذلك أنه سيتم توزيع صكوك مؤمنة بدلا من كرتونة رمضان توزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن بالأسر الأولى بالرعاية.