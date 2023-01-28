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حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. الإفتاء توضح

أخبار مصر
دار الإفتاء
دار الإفتاء

ذكرت دار الإفتاء حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل، حيث أوضحت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثُلث الليل أو نصفه، ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ».


وهذا يكون لمَن يعلم من نفسه أنه إذا أخَّرها لا يغلبه نومٌ ولا كسلٌ، مع كونه يصليها في بيته؛ مراعاةً لمواقيت الأذان والإقامة في المساجد، وإلا فيجب عليه تعجيلها، وأداؤها في أول وقتها.

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل دار الافتاء تأخير العشاء مراعاة لمواقيت الأذان والإقامة في المساجد

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