ظهور لافت لـ راندا البحيري في أحدث إطلالاتها (صور)

نشرت الفنانة راندا البحيري، صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وظهرت الفنانة بإطلالة لافتة، حازت إعجاب متابعيها، الذين بادروا بترك التعليقات الإيجابية والإشادة بأناقة الفنانة.

راندا البحيري تتبرع لـ “تحيا مصر”

وأعلنت الفنانة راندا البحيري، عن تبرعها لصندوق تحيا مصر، وذلك من خلال صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

رسالة من راندا البحيري لـ ياسر جلال

وحرصت رانيا البحيري علي توجيه رسالة شكر للفنان ياسر جلال وذلك بعد تبرعة بمبلغ 3 مليون جنية قائلة: "كل الشكر للنجم المحترم الخلوق ياسر جلال اللي وقف جنب بلدة في وقت البلد كلها محتاجة إنها تتكاتف.

راندا البحيري لياسر جلال: انت قدوة لفنانين كتير وأنا أولهم

وتابعت: "بإذن الله تكون قدوة لفنانين كتير وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللي نقدر عليه في الصندوق".

راندا البحيري لياسر جلال: طول عمرك مخلص ووطني

واختتمت حديثها قائلة: "أنا كمان هعمل كده وشكرا ياسر جلال، طول عمرك مخلص ووطني ومحترم وابن أصول"