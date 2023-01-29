ساندي تشعل السوشيال ميديا بفستان مثير (صور)

ظهرت الفنانة ساندي بفستان مثير في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي بنوقع الصور الشهير إنستجرام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع، فمنهم من أعرب عن إعجابه بالإطلالة والآخر وجه انتقادًا لها بسبب جرأة الفستان.

آخر أعمال الفنانة ساندي

يذكر أن الفنانة ساندي شاركت في المسلسل الدرامي الجديد "سيب وأنا أسيب " والتي تجسد دور " نسمة" عبارة عن فتاة شعبية من مدينة الإسكندرية وتتصف بصفات الفتاة الإسكندرانية التي تحب شاب وهو الذي يجسده الفنان " أحمد السعدني.

أبرز المعلومات عن مسلسل "سيب وأنا أسيب"

"سيب وأنا وأسيب" اسم مؤقت للمسلسل ومقرر تغييره خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد وأحمد السعدنى.

بالإضافة الى ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، دنيا سامى، أحمد سلطان، عارفة عبد الرسول، يارا جبران، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى كوميدي.