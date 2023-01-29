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رئيس الوزراء يفتتح مصنع "بيوجينرك فارما" لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية (صور)

أخبار مصر
رئيس الوزراء يفتتح
رئيس الوزراء يفتتح مصنع "بيوجينرك فارما"

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "بيوجينرك فارما"، لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية، بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة " بيوجينرك فارما"، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الشركة، وذلك عقب تفقده مدينة حدائق العاصمة.

رئيس الوزراء يفتتح مصنع "بيوجينرك فارما"

جدير بالذكر أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بنسبة 93 % وتسعى للوصول بنسبة 100%؜ حيث يجري الانتهاء من انشاء 40 مصنعًا جديدًا للأدوية والمستحضرات الطبية.

رئيس الوزراء يفتتح مصنع "بيوجينرك فارما"

حققت صادرات الدواء والصناعات الطبية ما يقرب من مليار دولار في 2022 مقارنة 697 مليون دولار في 2021 بنسبة زيادة تقدر ب 38.8%؜ وتستهدف غرفة صناعة الأدوية الوصول بصادرات القطاع إلى 2 مليار دولار في 2025.

رئيس الوزراء يفتتح مصنع "بيوجينرك فارما"
مجلس الوزراء بيوجينرك فارما مصطفي مدبولي أخبار مصر

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