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في هذا التوقيت.. ضعف وقطع المياه 12 ساعة عن عدة مناطق بالجيزة

أخبار مصر
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية"، مساء اليوم الأحد، وذلك من الساعة 12 مساء وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين الموافق 30 يناير، لتحويل مسار مصرف ناهيا ترعة عبدالعال البحري.

وأوضحت "الشركة" أن نهو أعمال الربط، ستطلب قطع المياه عن مناطق "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية" من الساعة 10 صباح يوم غد الإثنين 30/ 1 / 2023 وحتى الساعة 10 من مساء نفس اليوم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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