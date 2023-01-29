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سك العملة تطرح ٣ ملايين جنيه تحمل شعار "القادرين باختلاف"

الاقتصاد
قادرين باختلاف
قادرين باختلاف

أعلن دكتور محمد معيط وزير المالية، طرح ٣ ملايين جنيه من العملة المعدنية «فئة الجنيه» تحمل شعار «ذوي الهمم» "القادرين باختلاف" في رسالة تقدير للقادرين باختلاف من خيرة أبناء مصر، الذين يثبتون كل يوم إرادتهم الصلبة في تحدي الصعاب وتجاوزها وتحقيق أرقام قياسية في مختلف المجالات؛ على نحو يعكس قدرتهم على الإسهام الفعَّال في مسيرة البناء والتنمية بـ «الجمهورية الجديدة»، ويتسق مع جهود الدولة المحفزة لإدماجهم في المجتمع بشكل أكبر؛ باعتبارهم شريكًا أصيلًا ومؤثرًا في شتى مناحي الحياة.
قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إن العملات المعدنية المساعدة «الفكة» تُعد أداة للتعبير عن التقدير الوطني للشخصيات والفئات المؤثرة في حياتنا بمختلف جوانبها السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها بمن فيهم أصحاب القدرات الخاصة، على نحو يُسهم في تنمية الوعى الوطني بالدور المهم لهذه الشخصيات والفئات.


أضاف أنه تم اختيار أفضل تصميم لشعار «ذوي الهمم» من بين ٤ تصميمات أعدتها مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ حتى يتم «سكه» على ٣ ملايين جنيه من العملات المعدنية فئة «الجنيه».

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