موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم فى الدوري والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وفيوتشر، يخوض أبناء ميت عقبة أولى مباراياتهم تحت القيادة الفنية للمدرب الجديد أسامة نبيه أمام فيوتشر العنيد الذي يقدم أداءً كبيرا هذا الموسم ما جعله يأتي وصيفا في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك وفيوتشر

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد مباراة الزمالك وفيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتي تأتي في ظروف استصنائية وصعبة على الفارس الأبيض، الذي لم يذق طعم الفوز منذ بدء العام الجاري 2023.

أسامه نبيه يقود مباراة الزمالك وفيوتشر

ويأمل أسامة نبيه في مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم التي تشهد ظهورها لأول مرة كمدير فني للفريق خلفا للبرتغالي جيزوالدو فيريرا الذي ترك القيادة الفنية للفريق وتولى مهمة الإشراف الفني، في حصد أول 3 نقاط لتكون حافزا له خلال مسيرته المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر والقنوات الناقلة

ونطلق مباراة الزمالك وفيوتشر ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري، في مام السابعة مساء اليوم الأحد، عل أرضية استاد القاهرة الدولي، والتي ستنقل عبر قناة أون تايم سبورتس مع وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم أمام فيوتشر وهو في المرتبة الخامسة بعد مرور 15 جولة جمع خلالها 26 نقطة من 7 فوز و5 تعادلات و3 هزائم، بينما يواصل الأخير تألقه في الدوري هذا الموسم، حيث أنه لم يتلق أي هزيمة حى الآن، ونجح في الفوز بـ8 مباريات وتعادل في 7 ليصل إلى النقطة 31 ويطارد الأهلي متصدر ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 37 نقطة.