دورة تدريبية في التسويق الإلكتروني لمنتسبي شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية

تستعد شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبدالجليل، لتنظيم دورة تدريبية جديدة متخصصة في التسويق الإلكتروني لمنتسبيها، وذلك بأكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة، والتي سبق وأن نظمتها من قبل وحققت نجاحا وإقبالا كبيرا من منتسبي الشعبة.

وأوضح فوزي عبدالجليل، أن الدورة التدريبية ستكون لمدة شهر، وتستهدف تطوير وتنمية منتسبي شعبة الأدوات الصحية والسباكة من خلال التوعية والتعليم على كيفية تدشين حملات تسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق عن طريق محركات البحث، وسبل استخدام الهواتف المحمولة في تسويق المنتجات والترويج لها للتوسع في الأنشطة، وزيادة هوامش الربح ومواكبة أحدث التطورات محليًا وعالميًا، واستخدام أحدث الأساليب في التسوق الإلكتروني الذي أصبح لغة العصر للإرتقاء بطرق ترويج المنتجات.

وأكد أن تلك الدورات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بأهمية تطوير وتنمية الشعب ومنتسبيها من خلال خطة مدروسة تتضمن محاور على المدى القريب والبعيد.

وأكد فوزي عبد الجليل رئيس الشعبة، تلك الدورة التدريبية تأتي ضمن محاور خطة الشعبة في 2023 لتطوير وتنمية القطاع وتنويع أساليب ترويج المنتجات، ومعرفة أحدث السبل التكنولوجية للتسويق الإلكتروني لرفع كفاءة المنتسبين للشعبة في هذا المجال، فضلًا عن باقي المحاور التي تعمل من خلالها الشعبة لتحقيق الهدف الأكبر وهو التطوير والتنمية الحقيقية، وتنفيذًا لخطة غرفة القاهرة التي تستهدف تنمية كافة القطاعات.

وأشار فوزي عبد الجليل، إلى أن خطة الشعبة تستهدف سلسلة دورات تدريبية في مختلف البرامج التي تقدمها أكاديمية التجزئة وتتناسب مع قطاع الأدوات الصحية والسباكة، بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة لهذا القطاع خلال المرحلة القادمة لمواكبة أحدث التطورات محليًا وعالميًا.

يذكر أن أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة تقدم برامج تدريبية كثيرة وحديثة للأنشطة المختلفة منها "تنمية الموارد البشرية – خدمة العملاء - المحاسبة المالية – فن البيع – ريادة الأعمال – الدورات المهنية – إدارة المشتريات والمخازن – مهارات القيادة والإدارة – برامج خاصة بالتصدير – تنمية المهارات البشرية – المحاسبة المالية والضرائب – السلامة والصحة المهنية – التسويق – الحاسب الآلى – محتوي - ICDL إدارة المشروعات – محتوى أماديوس - مهارات فن البيع – الإدارة الاستراتيجية "، فضلًا عن دورات في اللغة الإنجليزية وندوات تخدم المجتمع التجاري، بجانب مشروع التدريب من أجل التشغيل من خلال المساعدة على تشغيل الراغبين في العمل من الشباب بعد الحصول على الدورات التدريبية بالأكاديمية، وذلك بالتنسيق مع الشركات وأصحاب الأعمال.