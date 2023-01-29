عاجل..في يوم واحد المتعاملون بالبورصة يربحون 30 مليار جنيه

حققت البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم اولي جلسات الاسبوع، ارباحا للمتعاملون بها بنحو 30 مليار جنيه؛ ليقفز راسمالها السوقي إلى قمم تاريخية 1.1 تريليون جنيه.

واغلق المؤشر الرئيسي للبورصة “ egx30” على ارتفاعات بنسبة 3.69% إلى 17411.46 نقطة، وزاد المؤشر السبعيني " egx70" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستويات 3059.73 نقطة، وارتفع المؤشر الاوسع نطاقا " egx100" بنسبة 1.48% إلى مستويات 4601.45 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات في تلك الجلسة التاريخية نحو 3.3 تريليون جنيه بالتداول على 553.6 امليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 79.9 ألف عملية.

وارتفع 88 سهم من اسهم البورصة الـ200 التى جري عليهم التداول، في حين تراجع 53 سهم فقط و استقر 59 سهم.

وجاءت مكاسب البورصة بفضل مشتريات قوية للمتعاملون الاجانب بقيمة بلغت 290 مليون جنيه بينما باع العرب والمصريين بقيمة 198 مليون جنيه و91 مليون جنيه على الترتيب.