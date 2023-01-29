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شعبة المستوردين: الإفراج عن البضائع المتكدسة يسهم فى استقرار الأسعار

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إفراج الحكومة عن البضائع التي كانت متكدسة بالموانئ الفترة الماضية على الأسواق، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد استقرارا في أسعار السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق التجارية.

وأوضح خالد نور الدين، أن الاتجاه للتصنيع المحلي وترشيد الاستيراد، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية للتصدير بات ضرورة خاصة الحاصلات الغذائية.

وأشار خالد نور الدين، إلى تقرير لجنة التمور والنخيل بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الذي يتوقع وصول صادرات مصر من التمور إلى مليار دولار بحلول عام 2030 بإجمالي كميات تصل إلى 250 ألف طن، بدعم من تطبيق آليات الاستفادة القصوى من التمر المنتج محليا وخفض الفاقد، بما يحسن من إنتاجية السوق المحلية.

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