قريبا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ننشر لكم في السطورالتالية رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيث تتصدر ترند جوجل وهذا بعد انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تكشف بوابة الفجر الإلكترونية عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

ويبحث الطلاب والطالبات من ابناء الإعدادية عن رابط لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيث ترصد الفجر في السطور التالية رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول التي يحرص أولياء الأمور على معرفتها، فور ظهورها واعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وعن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، يستطيع الطلاب معرفتها من خلال الدخول عبر الرابط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، والدخول يكون عبر الرابط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

- بعدها اختر قسم نتائج الطلاب.

- ثم اختر نتيجة الإعدادية 2023.

- قم بكتابة رقم الجلوس.

- اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ولكي يحصل طلاب الصف الثالث الإعدادي، على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الفصل الدراسي الأول يمكن الاستعلام عنها سريعا فور ظهورها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوف يكون في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، والتي كانت قد انطلقت يوم السبت الموافق 21 يناير بـ688 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

إجازة نصف العام الدراسي

وتبلغ إجازة نصف العام الدراسي الجديد أسبوعين، والتي تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

كما ينطلق الفصل الدراسي الثاني في المدارس، يوم السبت الذي يوافق 11 من شهر فبراير 2023، وستستمر الدراسة إلى يوم الخميس الذي يوافق 18 من يونيو.

وتنتهي امتحانات العام الدراسي في جميع الصفوف الدراسية للنقل وأيضا الشهادة الإعدادية في يوم 3 من يونيو، وتأتي بعدها امتحانات الدبلومات في يوم 8 يوليو، ومن ثم امتحان الثانوية العامة في يوم 10 من يونيو المقبل.