سعر الدولار اليوم الإثنين 30-1-2023 في مصر

استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات في البنوك اليوم الإثنين، حيث جاء متوسط أسعار الصرف عند 29.82 جنيه للشراء مقابل 29.92 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، وتستعرض الفجر فيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية.

البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

يبحث البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل رفع أسعار الفائدة في أول اجتماع له فى العام الجديد مع توقعات برفع الفائدة بنحو 1 إلى 2 %، وذلك لكبح ارتفاع مستويات التضخم في السوق المصري بجانب تأكيد الفيدرالي الأمريكي عن استمراره في رفع مستويات الفائدة خلال 2023، وينعقد الاجتماع يوم الخميس 2 فبراير المقبل عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وأعلن البنك المركزي في أخر اجتماعات العام الماضى بتاريخ 22 ديسمبر 2022، برفع مفاجئ لأسعار الفائدة بنحو 3 % من أجل محاربة التضخم ومحاربة ظاهرة الدولرة، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 %، 17.25 % و16.75% على الترتيب.

الدولار 333

أسعار العملة الأمريكية في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

29.82 جنيه للشراء

29.92 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري

29.74 جنيه للشراء

29.84 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية فى البنك التجاري الدولى

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء فى بنك المشرق

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي التجاري- مصر

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

29.74 جنيه للشراء

29.84 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا فى بنك البركة

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

29.84 جنيه

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

29.85 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

29.74 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أصيبت السوق الموازية للعملة في مصر بالشلل خلال الأيام القليلة الماضية وسط حملات مكثفة للشرطة على تجار العملة والقبض على بعضهم، ومع سماح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالتحرك مجددًا.

وكانت السوق الموازية للعملة قد ازدهرت في مصر خلال النصف الثاني من 2022 وسط شح شديد في السيولة الدولارية بالبنوك المحلية، وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، قبل العودة مجددًا على نحو طفيف خلال الأيام القليلة الماضية.

لكن كل التوقعات اليوم تشير إلى انهيار السوق السوداء للدولار، مع ارتفاع قيمة الأخضر الأمريكي مقابل الجنيه رسميًا، لتهبط أسعار الدولار في السوق السوداء إلى نحو 31 جنيهًا.

وكانت أسعار الدولار في السوق الموازية وصلت في الفترة الأخيرة من العام الماضي إلى 38 جنيهًا، لكنها تراجعت لمستوى 31 جنيهًا مع السماح بانخفاض الجنيه في السوق الرسمية لدى البنوك.

تعليق المؤسسات الدولية على الوضع الاقتصادي في مصر

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث في مصر اليوم هو إنجاز وإعجاز في ظل التحديات العالمية الحالية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن وكالة رويترز من أهم الوكالات العالمية في التدقيق والتحليل الاقتصادي وإشادتها بالاقتصاد المصري هو ما يؤكد نجاح الدولة فيما تقوم بتنفيذها، والتقرير صادر من جهة أجنبية وهو ما أثر بالإيجاب على البورصة المصرية أيضا.