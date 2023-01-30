عاجل.. رئيس الوزراء: الدولار أصبح متوفر بالأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تخفيف الدين العام، وان هناك دعم لـ القطاع الخاص، ونتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية

وأضاف مدبولي خلال كلمته بـ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هناك تطور فى سيولة العملة الأجنبية، وأن هناك توافرا لـ العملة الأجنبية فى الأسواق خلال عام 2023

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تسهيل الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ، وأن تمكين القطاع الخاص يعتبر من أولويات عمل الحكومة