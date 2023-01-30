خطوات التظلم على نتيجة الترم الأول لصفوف النقل.. والرسوم

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل حول نتائج الامتحانات من صفوف النقل والشهادات، نقدم لكم في السطور التالية خطوات التظلم على النتيجة، حيث يبحث الطلاب عن كيفية التظلم حول نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.

خطوات التظلم على النتيجة

وهناك مجموعة من الخطوات التي يتبعها الطلاب وولي الأمر، لسهولة التظلم عن النتيجة والرسوم المقرر أن يدفعها الطلاب.

1- بعد إعلان النتيجة بنحو 28 ساعة يتم عمل تظلم عن نتيجة الفصل الدراسى الأول بعد انتهاء الامتحانات في الترم الأول.

2- طلب التلظم يتم تقديمه في المدرسة والإدارة التعليمية

3- تسديد الرسوم المقررة للتظلم وكل مادة لها رسومها الخاصة

4- يقوم الطالب بتسديد 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالي بالمدرسة بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم.

5- يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

6- ويتم فحص تظلم الطالب للتأكد من عدم وجود أجزاء من الإجابة غير مقدره.



7ـ الخطأ فى جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجاب.



8ـ عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها.



9ـ الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.



10- التأكد من إضافة الدرجة الأعلى للطالب بامتحانات أعمال السنة إلى مجموع درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

ويحصل الطلاب عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، عن طريق المدرسة التابع لها كل طالب، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني نتائج الطلاب حسب كل محافظة، وكل مرحلة، حيث بدأت المديريات والإدارات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويسعى بعض أولياء الأمور في التظلم على نتيجة الامتحان للاطمئنان على الدرجات الحاصل عليها الأبناء.