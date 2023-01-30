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جامعة المنصورة تتقدم 64 مركزا عالميا في تصنيف ويبوميتركس الإسباني

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تقدمت جامعة المنصورة  64 مركزا عالميًا فى تصنيف ويبوميتركس الاسباني  من حيث عدد الاستشهادات.

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حيث أصدرت مؤسسة ويبوميتريكس "webometrics" نتائج تصنيف الجامعات العالمية من حيث عدد استشهادات جوجل سكولار يناير 2023.

والذي تتضمن استمرار تقدم جامعة المنصورة فى تصنيف ويبوميتركس الأسباني حيث سجلت جامعة المنصورة عدد 465588 استشهاد بزيادة قدرها 115880 ( 33%) عن العام السابق لتحتل بذلك المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية من حيث عدد الاستشهادات بعد جامعة القاهرة.

كما جاءت جامعه المنصورة في المركز 630 عالميا من حيث عدد الاستشهادات وذلك بتقدم 64 مركزًا عن العام السابق.

والجدير بالذكر أن تصنيف webometrics العالمي للجامعات من أكبر التصنيفات العالمية لتقييم الجامعات ويختص بقياس جوده الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة من خلال مواقع الجامعة الالكترونية.

جامعة المنصورة الجامعات المصرية جوجل سكولار الاستشهادات التكنولوجية خدمات التعليم التكنولوجي

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