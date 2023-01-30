البورصة تربح 12 مليار جنيه في افتتاح تعملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملاتها الصباحية اليوم الاثنين صعودها؛ بعدما تجاوز راسمالها السوقي لاول مرة في تاريخة 1.1 تريلون جنيه في تعاملات الامس، وحقق ارباحا جديدة بقيمة ١٢ مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي " egx30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستويات 17678.02 نقطة، بينما تراجع المؤشر السبعيني " egx70" بنسبة 0.13% ليصل إلى 3055.67 نقطة، وزاد المؤشر "إيجي أكس 100 الاوسع نطاقا" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستويات 4628.45 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 647.9 مليون جنيه بالتداول على 126.5 مليون سهم من خلال تنفيذ 18.49 الف عملية بيع وشراء، حيث ارتفعت اسهم 59 شركة بينما انخفض اسهم 18 شركة من اصل 176 شركة جري التداول عليهم.