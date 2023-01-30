طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت برقم لوحات السيارة

تصدر الاستعلام عن مخالفات المرور تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023، بعدما زاد حديث المصريين مالكي السيارات بمختلف أنواعها "ملاكي – أجرة" عن كيفية معرفة المخالفات المحررة ضد مركباتهم إضافة إلى طرق السداد والتصالح مع تلك المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور

وبحث الكثيرون عن خطوات وطرق الاستعلام عن مخالفات المرور خلال العالم الجاري 2023، بعدما استحدثت الإدارة العامة للمرور نظاما جديدا يمكن للمواطن من خلاله معرفة مخالفات المرورو التي ارتكبها، وذلك من خلال رسائل نصية ترسل عبر الهاتف فور حدوثها.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

وأتاحت وزارة الداخلية المصرية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رابط إلكتروني عبر الموقع الرسمي لها "الموقع الرسمي للنيابة العامة للمرور، من خلال رقم اللوحات، حيث يتم إدخاله في خانة مخصصة لذلك ومن ثم التصالح والدفع.



طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور بالضغط "هنا" ثم دخال رقم لوحة السيارة، وستظهر المخالفات أولا بأول وذلك بوضع رقم هاتف وربطه بالسيارة.

طرق وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

الدخول إلى موقع الاستعلام عن مخالفات المرور بالضغط هنا.

اختيار بيانات المرور.

الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

إدخال بيانات السيارة.

اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

إدخال أرقام لوحة السيارة من خلال كابة الأرقام والحروف.

اضغط على الإجمالي لقيم مخالفات المرور واختيار قيمة المخالفات.

ظهور المخالفات بعد الاستعلام عن مخالفات المرور على الهاف.

الاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية التصالح

وأوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلى جانب الحالات التي يجوز فيها التصالح حيث جاءت المادة 374 من قانون المرور الحالي بجواز التصالح فى حالات يشترط فيها دفع مبلغ 25 جنيها بشكل فوري، ويقوم المواطن بتحرير محاضر التصالح مع ضباط شرطة المرور دون غيرهم.