سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30-1-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم، تأتي المملكة االمملكة العربية السعودية في صدارة دول العالم من حيث حجم تحويلات المصريين من الخارج، إذ تعتبر وجهة مهمة لقاصدي العمل من المواطنين في الخارج، نظرا للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها المغترب هناك، وكونها دولة عربية تربطها علاقات طيبة مع جمهورية مصر العربية.

سعر الريال السعودي اليوم

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر الريال السعودي اليوم عبر مختلف المواقع البحثية والتواصل، نظرا لكثرة العمالة بالمملكة، وبناء عليه رتفع نسب التحويلات من الأموال، ما يسدعي معرفة قيمة العملة السعودية مقابل نظيرتها المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023 اضطرابا واختلافا ملحوظا في الأسعار مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30 يناير 2023، في السطور التالية:

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأثنين الموافق 30 يناير 2023 خلال التعاملات في البنك المركزي المصري، 7.94 جنيه للشراء وسعر 7.97 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر الريال السعودي اليوم الأثنين الموافق 30 يناير 2023 في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية إلى 7.90 جنيها للشراء وسعر 7.94 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين خلال التعاملات الصباحية في بنك مصر سعر 7.90 جنيها للشراء وسعر 7.94 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأثنين الموافق 30 يناير 2023 خلال التعاملات الصباحية سعر 7.96 جنيها للشراء وسعر7.97 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 30 يناير 2023 في البنك التجاري الدولي

وبل سعر الريال السعودي اليوم الأثنين الموافق 30 يناير 2023 خلال التعاملات الصباحية في البنك التجاري الدولي سعر 7.91 جنيها للشراء وسعر 7.97 جنيها للبيع.